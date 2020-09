Was ist in den drei Wochen auf See passiert? In diesem Dokumentarfilm, für den Komponist Nils Frahm die Musik schrieb, können die Zuschauer hautnah miterleben, was später weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Filmemacher Nadia Kailouli und Jonas Schreijäg haben all das dokumentiert. 21 Tage lang waren sie an Bord der "Sea-Watch 3": vom Auslaufen bis zur Verhaftung der Kapitänin.



Sie filmen, als die Freiwilligen der "Sea-Watch"-Crew 53 Menschen aus einem Schlauchboot im offenen Meer retten. Sie filmen, als um zwei Uhr morgens plötzlich die italienische Polizei an Bord kommt und eine persönliche Warnung von Innenminister Matteo Salvini überbringt. Und: Sie hören die Geschichten der Geretteten, die ihnen nach und nach vom Horror Libyens erzählen. "Sie haben Menschen die Kehle durchgeschnitten. Sie haben Menschen vor unseren Augen verbrannt", erzählt eine junge Frau, die ihren Peinigern irgendwann entkommen konnte. "Lieber ertrinken wir im Meer, als dass auch uns die Kehle durchgeschnitten wird."



Die Filmemacher dokumentieren, wie Kapitänin Rackete unermüdlich mit den Behörden verhandelt. Über Wochen will kein europäischer Staat die Geflüchteten aufnehmen. Der italienische Innenminister Salvini schließt die Häfen und poltert, die "Sea-Watch" könne bis Weihnachten auf See bleiben. Und so fährt das Rettungsschiff wochenlang im Zickzackkurs vor Europas Außengrenze umher.



Dabei ist Lampedusa so nah. Tagein, tagaus: Hoffnung und Verzweiflung an Bord. Die 53 geretteten Menschen teilen sich den harten Schiffsboden. Hier essen und schlafen sie und erzählen: Alles ist besser, als in Libyen zu sein. Als Kailouli und Schreijäg zu den Dreharbeiten für diesen Film aufgebrochen sind, hatte sich lange Zeit kaum jemand mehr für die Situation auf dem Mittelmeer interessiert. Die staatliche Seenotrettung war eingestellt, viele private Rettungsschiffe waren beschlagnahmt. Das Sterben von vielen Menschen auf der Flucht war aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden - und hatte doch nie aufgehört. Ihr Film dokumentiert ein dramatisches Stück Zeitgeschichte.



Es ist ein außergewöhnlich ehrliches Protokoll einer Rettungsmission, deren Kapitänin unfreiwillige Berühmtheit erlangt, als sie 53 Menschen rettet, Salvini die Stirn bietet und so den Kurs der gesamten EU-Migrationspolitik infrage stellt.



Der Dokumentarfilm "SeaWatch3" wird mit dem Grimme-Preis 2020 in der Kategorie "Information und Kultur" ausgezeichnet. In der Jury-Begründung heißt es: "'SeaWatch 3' ist ein doppelter Glücksfall des Dokumentarischen. Am Anfang steht das Reporterglück, exklusiv zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein – dann aber folgt das bedeutsamere Glück, das Gefundene auch filmästhetisch der Wahrheit verpflichtet zum Sprechen zu bringen."