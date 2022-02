Im neuen Russland scheint nun alles möglich zu sein: Die Verheißung des freien Marktes locken Investoren, Profis und die Halbwelt an. Der exzentrische Marketingexperte Steven Warshaw wird nach Russland geschickt und soll das frisch gegründete Team in das größte Showevent Moskaus verwandeln. Er nimmt den Zuschauer mit auf eine bizarre Zeitreise in die frühen 1990er-Jahre, die einen entscheidenden Moment in den Beziehungen zwischen dem freien Westen und dem ehemaligen Ostblock beleuchtet.



Der Dokumentarfilm "Red Penguins" zeigt Russland während einer gesetzlosen Periode zwischen Alt und Neu. Eine Ära, in der Oligarchen ihr uferloses Vermögen machten und das Leben Einzelner nur wenig Wert hatte.