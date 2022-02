Was geschieht in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen, die von einem jahrelangen blutigen und zerstörerischen Krieg traumatisiert sind, ohne Hoffnung auf ein Ende und eine friedliche Zukunft? Was geschieht mit ihnen, wenn Eltern, Verwandte und andere Bezugspersonen Hass und Rache predigen und vom Wunsch nach Vergeltung beseelt sind?



Der in Berlin lebende syrische Filmemacher Talal Derki erzählt vom Alltag der Großfamilie des Rebellenführers Abu Osama und seiner beiden ältesten Söhne Osama und Ayman während des Kriegs in Syrien. Die Familie lebt in einem Dorf im Nordwesten des Landes, nahe Idlib - einer Gegend, die von radikalen Salafisten dominiert wird. Die Islamisten der al-Nusra-Front bilden Kinder und Jugendliche im Namen der Religion zu Kämpfern aus. Das Ziel: die Errichtung eines Kalifats, das die nächste und übernächste Generation auf ihren Schultern tragen und vollenden soll. Talal Derki und sein Kameramann sind Abu Osama und den Kindern sowie anderen Mitgliedern des Clans über mehr als zwei Jahre lang mit der Kamera gefolgt. Aufgrund des ihm gewährten exklusiven Zugangs gelang ihnen ein einmaliger Einblick ins Innere einer salafistischen Familie und einer radikalislamischen Gruppe.



Der Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons - Kinder des Kalifats" versucht zu vermitteln, welchen Preis die Menschen in diesem grausamen Bürgerkrieg zahlen müssen. Der Film erhielt zahlreiche Preise und wurde auf internationalen Festivals mit großem Erfolg aufgeführt. Unter anderem wurde er für den Oscar 2019 nominiert, erhielt den Deutschen Filmpreis 2019 und den "World Cinema Documentary Grand Jury Prize" beim "Sundance Film Festival" 2018.