Nach dem Happy End

2011 ist Tobi 15 und frisch Herz-transplantiert. Ein kindlicher Lockenschopf, der mit krassen Sprüchen und seinem Ringen mit dem Leben alle in den Bann zieht. Er wächst durch das neue Organ in zwei Jahren einen halben Meter, spielt Schlagzeug, boxt, geht aufs Internat, wird Klassensprecher.



Mit 21 wagt er sich für ein Jahr nach Sarajevo, verliebt sich. Das Leben zeigt sich in allen Facetten, Scheitern inklusive. Zurück daheim kommt Tobi nicht zurecht, er fühlt, dass er wieder der sein will, der er vor der Transplantation war: ein Kämpfer, der immer wieder den Tod besiegt - und nicht einer, der am Leben scheitert.



Und ihn beschäftigt, dass er damals bei der Herzverpflanzung keine Wahl hatte: Er war minderjährig, alles musste schnell gehen, und seine Mutter entschied für ihn. Die ganzen Jahre hat Tobi vor, einen Brief an die Familie seines Herzspenders zu schreiben, um sich von seinem alten Herzen zu verabschieden und das neue anzunehmen. Doch nie fühlt er sich bereit, er ringt mit seinem neuen Ich und der großen Frage, wofür es sich zu leben lohnt.



Zehn Jahre nach der Transplantation steht für ihn ein Fest an mit all seinen Wegbegleitern – und der Brief. Tobi muss nicht mehr ankommen im Leben. Er muss leben.