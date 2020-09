Midnight Traveler

Aus Sicht der Mullahs hat Hassan Fazili gleich mehrere schwere Verbrechen begangen: den Film "Peace in Afghanistan" veröffentlicht, in dem ein ehemaliger Taliban-Kommandeur über deren Kriegslust spricht und sie verurteilt, Filme über Frauenrechte gedreht und ein Café für Künstler in Kabul eröffnet. Nach massiven Drohungen der Islamisten muss er das Café schließen und mit seiner Frau Fatima und seinen beiden Töchtern Narges und Zahra aus dem Land fliehen.