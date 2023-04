Mein fremdes Land

In einem abgelegenen Bergdorf in Bolivien kommt José Noé Estrada auf dem Boden einer Lehmhütte zur Welt. Er ist das vierte Kind einer Ziegenhirtin. Seine Überlebenschancen sind gering, doch nach einigen Monaten nimmt ihn eine Adoptivfamilie in Deutschland auf.



Aus José Noé Estrada wird Manuel Phillip Sosnowski. Als Kind will Manuel nichts von seiner Herkunft wissen. Fotos aus dem Heim in Bolivien dreht er um. "Tatsächlich haben wir noch nie richtig über das Thema gesprochen", sagt er heute.



Die einzigen Hinweise auf seine Herkunft liegen in einem Aktenordner. In kryptischer Behördensprache verfasste Zeilen zeichnen ein lückenhaftes, widersprüchliches Bild. Mit den spärlichen Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, begibt Manuel sich auf eine Suche voller Ungewissheiten.