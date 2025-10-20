Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Dokumentarfilmzeit
  4. Masterplan – Das Potsdamer Treffen und seine Folgen
Keyvisual Masterplan.

Film

Masterplan – Das Potsdamer Treffen und seine Folgen

Im November 2023 fand im Landhaus Adlon in Potsdam ein Treffen statt, dessen Inhalt nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Der Dokumentarfilm widmet sich diesem Geschehen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.10.2025
22:25 - 00:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Im Januar 2024 veröffentlichte die Investigativ-Redaktion „Correctiv“ eine Recherche dazu und löste damit eine Protestwelle aus. Mehr als drei Millionen Menschen gingen auf die Straße, um ein Zeichen gegen fremdenfeindliche und rechte Tendenzen zu setzen.

Der Dokumentarfilm „Masterplan – Das Potsdamer Treffen und seine Folgen“ von Volker Heise widmet sich den Ereignissen hinter den verschlossenen Türen dieser Konferenz. Er rekonstruiert nicht nur die Hintergründe des Treffens, sondern auch die weitreichenden Folgen für den medialen Diskurs und die politische Entwicklung bis zur Bundestagswahl 2025.

