Anfang und Ende, Abschied und Wiedersehen: Für die einen ist er Heimat, für die anderen der Beginn eines Abenteuers. An den Bahnhöfen dieser Welt machen sich Menschen auf die Reise, andere kehren zurück. Oder sie warten. Auf den nächsten Anschluss, vielleicht auf bessere Zeiten. So in Kairo und auch in Zürich.



Bahnhöfe sind Inseln, losgelöst zwischen Welten und Zeiten, kosmopolitische Treff- und Knotenpunkte. Der Dokumentarfilm "Mahatah - Kleine Geschichten von großen Bahnhöfen" von Sandra Gysi und Ahmed Abdel Mohsen taucht ein in dieses Universum, in dem fast unbemerkt Menschen Treppen schrubben, Zugkompositionen erstellen, für Sicherheit sorgen und Tickets verkaufen - oder Kebab.



Sie heißen Wala, Marina, Raimundo - und voller Engagement halten sie den Ort am Leben, den viele nur en passant wahrnehmen. Begegnungen, die sich im Alltag verflüchtigen, finden in "Mahatah", dem arabischen Wort für Bahnhof, ihren Raum. Bis zum nächsten Abschied oder Wiedersehen, bis der nächste Zug einfährt oder den Bahnhof verlässt, ist die Welt vereint in "Mahatah".