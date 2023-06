Love will come later - Die Liebe kommt später

Inmitten der pulsierenden Medina Marrakeschs sehnt sich Samir nach Liebe und einer besseren Zukunft. Doch seine Sommerflirts enden immer am Flughafen, und er bleibt zurück in einem Land mit begrenzten Möglichkeiten. Als sich Samir so richtig verliebt, steht er vor der Entscheidung seines Lebens: Soll er auf seine Schwester hören und eine traditionelle Ehe in Marokko eingehen - oder der Liebe und dem Traum von einer besseren Zukunft in Europa folgen?



Mit "Love will come later" hat Julia Furer ihren ersten langen Dokumentarfilm realisiert. Sie erzählt die Geschichte des jungen Samir aus marokkanischer Perspektive und macht erlebbar, was es heißt, auf seine Liebste warten zu müssen, ohne selbst einfach über die Grenze reisen zu können. In dem intimen Porträt des jungen Mannes beschäftigt sich die Filmemacherin mit der Komplexität und Vielschichtigkeit von Liebe in einer globalisierten Welt.