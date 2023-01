Ein paar Jahre zuvor, als Petra Anfang 40 ist, verliebt sie sich zum ersten Mal neu - in Toby. Sie ist da schon seit über 20 Jahren verheiratet und weiß zunächst nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Toby erzählt ihr, er lebe polyamor. Er hat ebenfalls eine feste Partnerin. Petra stellt ihren Mann daraufhin vor vollendete Tatsachen: "Ich hab' damals einfach gesagt, das ist jetzt so", meint sie im Rückblick.



Kerstin, die neben ihr am Frühstückstisch sitzt, lacht: "Genauso war das bei meinem Mann und mir auch." Kerstin lebt mit ihrem Ehemann in Hamburg, und ihr Freund Kolja lebt im Wohnprojekt Ewaldshof in der Nähe von Frankfurt. Auch Kolja ist verheiratet - mit Katja. Und gemeinsam mit deren Freund Stefan ziehen sie ihren Sohn Ole groß.



Die erlernten Bilder von Familie und von monogamer Beziehung abzustreifen, ist nicht leicht. Doch alle Paare, die der Dokumentarfilm "liebe viele" von Vera Drude vorstellt, sind auch heute noch zusammen. Sie haben in der flexiblen Gestaltung ihrer Beziehung Kontinuität und Stabilität gefunden.