Das Bild zeigt zwei junge Menschen, die in einem persönlichen Moment des Tanzes zu sehen sind. Die Frau hat lange, dunkle Haare und trägt ein schwarzes Oberteil mit einem Muster aus kleinen weißen Insekten. Sie lehnt sich leicht an den Mann, der kurzes, blondes Haar hat und ein schwarzes T-Shirt trägt. Beide wirken nachdenklich, ihre Gesichter sind nah beieinander, und sie schauen sich intensiv an. Der Hintergrund ist unscharf, mit einem hellen Holzboden, der den Eindruck eines Tanzraums vermittelt. Das Bild strahlt eine emotionale Verbindung und Intimität zwischen den beiden Protagonisten aus.

Film

Lass mich fliegen

In ihrem Dokumentarfilm "Lass mich fliegen" begleitet Regisseurin Evelyne Faye vier junge Menschen mit Down-Syndrom. Vier Menschen, die voller Leben sind und klare Ziele vor Augen haben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.10.2025
22:25 - 23:50 Uhr

Dokumentarfilmzeit

Das Bild zeigt ein junges Mädchen, das eine Pusteblume in der Hand hält und darauf bläst. Sie trägt ein rotes Kleid mit weißen Blumenmustern. Ihr Gesicht zeigt eine konzentrierte Miene, während sie versucht, die Samen der Pusteblume in die Luft zu pusten. Im Hintergrund ist ein unscheinbarer Weg zu erkennen, der von grünen Pflanzen gesäumt ist. Die Atmosphäre wirkt fröhlich und harmonisch, da die Natur um sie herum lebendig wirkt.
Emma-Lou mit Pusteblume
Quelle: Nikolaus Geyrhalter Film

Arbeit finden, politisch aktiv werden, heiraten und Kinder bekommen. Inspiriert von ihrer eigenen Tochter, die Trisomie 21 hat, fängt die Filmemacherin deren Alltag mit der Kamera ein - ihre Träume aber auch die Hürden, mit denen sie oft konfrontiert sind.

Und die es für Menschen mit Behinderung immer noch gibt.

Das Bild zeigt zwei junge Frauen, die an einem Gartenweg sitzen. Beide lachen, was eine fröhliche und entspannte Atmosphäre vermittelt. Die Frau links hat braunes, lockiges Haar und trägt ein hellblaues T-Shirt sowie eine dunkelblaue Jacke. Sie hält ihre Hände zusammen und lächelt breit. Die Frau rechts hat glattes, hellbraunes Haar, das zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden ist. Sie trägt eine hellbraune Bluse mit einem floralen Muster und eine schwarze Brille. Im Hintergrund sind unscharfe, blühende Pflanzen sichtbar, die in rosa und weißen Tönen blühen. Die Szene vermittelt Freude und die persönliche Verbindung zwischen den beiden Frauen.
Magdalena (rechts) mit ihrer Freundin Elena
Quelle: Nikolaus Geyrhalter Film

Doch die vier Protagonistinnen und Protagonisten wehren sich mit Witz und Charme dagegen, von der Gesellschaft schubladisiert zu werden. Nicht die Diagnose sehen, sondern den Menschen in seiner Einzigartigkeit.

Darum geht es in "Lass mich fliegen". Ein sehr persönlicher Film über die Anstrengungen und den Mut, ein selbstbestimmtes Leben zu führen; über die Normalität des Andersseins und die Notwendigkeit der Inklusion.

Ein Film von Evelyne Faye.

