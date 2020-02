"Ein Film über Lebensträume, die mit der Realität kollidieren"

Wir wollten tatsächlich nie eine Reportage über eine Handvoll Protagonistinnen machen, sondern darüber hinaus nach Mustern suchen. Und wir denken schon, dass es da eine Menge Anknüpfungspunkte gibt und dass es viele Menschen auch in ganz anderen Berufen gibt, denen es ganz ähnlich ergeht. In unserem letzten Film "10 Wochen Sommer" haben wir schon damit experimentiert und finden, dass es eine gute Art ist sich einer allgemeineren Wahrheit anzunähern. Von daher wollten wir von Anfang an in anonymen Telefongesprächen Gedanken sammeln, und um diese dann in einer stilisierten Form in den Film einzubringen, das war schon beinahe der Startpunkt für unser Konzept.