Immer und Ewig

In jungen Jahren haben sie zusammen die Welt erobert, geheiratet und zwei Kinder großgezogen. Annettes Multiple Sklerose hat sich zwar schon sehr in ihr Leben eingeschlichen, aber ihr Mann und sie fanden immer einen Weg, mobil zu bleiben. Vor 20 Jahren fiel Annette in ein Koma und erwachte gelähmt. Sie deshalb in einem Heim unterzubringen, wäre Niggi nie in den Sinn gekommen. Er hängte seinen Beruf als Fotograf an den Nagel und kümmert sich seitdem um ihr gemeinsames Leben. Mutig und mit Witz und Charme ringen die beiden dem Leben ab, was es an Schönem für sie bereithält.