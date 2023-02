Kenneth Sims Sr. und Destyne Butler Sr. ordnen beide alles demselben Ziel unter: ihre Söhne, Kenny Jr. und Destyne Jr. zu Boxchampions zu machen und so aus dem Teufelskreis aus Armut und Gewalt auszubrechen, der ihre Familien seit Generationen in einem Zustand finanzieller Unsicherheit gefangen hält. Es ist ein Kampf gegen unermessliche Widerstände, ein Weg gepflastert mit zahlreichen Enttäuschungen. Viele haben denselben Traum, aber nur wenige sind erfolgreich.



Kenny Jr. ist nach seinem geplatzten Traum von den Olympischen Spielen am Boden zerstört. Mit der Hilfe seines Vaters verdoppelt er jedoch seinen Einsatz, gewinnt ein Amateurturnier nach dem anderen und erregt so schließlich die Aufmerksamkeit eines bekannten Box-Promoters.



Die Karriere von Destyne Jr. kommt zum Stillstand, als er wegen Einbruchs zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt wird. Mit der Hilfe eines Anwalts ermöglicht der Vater Destyne Sr. es seinem Sohn, an einem "Boot-Camp-Programm" für Ersttäter teilzunehmen. Ein erfolgreicher Abschluss würde es Destyne Jr. ermöglichen, den Rest der Strafe zur Bewährung auszusetzen und seine Boxkarriere wieder aufzunehmen.