Im Berg dahuim

Die drei Hirten am Taufersberg hüten 240 Kühe. Im steilen Gebirge müssen sie ihr Vieh gut im Auge behalten. Die Weideeinteilung braucht viel Erfahrung. Die drei Hirten und ihre Tiere wechseln ständig zu einer ihrer sieben Alphütten. Dank eisernem Willen und körperlichen Strapazen finden sie jeden Alpsommer aber ihr persönliche Glück, das am Ende am großen Viehscheid gefeiert wird.



Auf der Sölleralp legt der kleine Emil gern seinen Kopf an den warmen Bauch einer Kuh, während der Alpsennen-Papa Max die Kühe melkt. Die Milch wird täglich in Alpkäse verwandelt und später Laib für Laib sorgfältig gepflegt. Mutter Kristina sorgt derweil für schmackhafte Brotzeiten für die ganze Familie und stellt frische Kirschmolke her.



Auf der Oberau kann es gut sein, dass einige Kinder ein Autorennen mit Kisten veranstalten oder ein freier Hase herumhoppelt. Opa Wolfgang und Oma Monika sorgen seit vielen Jahren für den Alpenhof, auf dem sich Tiere, Kinder und Enkelkinder wohlfühlen und mithelfen.



Ein Etappenziel des Fernwanderwegs E5 ist die Kemptner Hütte auf 1844 Metern über dem Meeresspiegel. Hier finden Wanderer ihr Nachtlager und werden verpflegt. Nebst dem Massentourismus engagiert sich das Alpteam für die Wiederbelebung der Wildheuerkultur und kümmert sich um Pferde, Schweine, Ziegen, Kühe und sogar um ein zahmes Murmeltier.