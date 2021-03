Matthias Hertl lebt in Stronsdorf (Weinviertel). Er bewirtschaftet mit seiner Frau Maria den gemeinsamen Hof.

Quelle: ORF/La Banda Film

Das Regiedebüt "Holz Erde Fleisch" entspringt dem sehr persönlichen Anliegen des jungen Steirers: der Suche nach dem Wesen seines Vaters, dem Bedürfnis nach einem tieferen Verständnis für einen Mann, der vermeintlich dem Familienbesitz höhere Priorität beimisst als der Familie selbst.



Entstanden ist ein sehr privater und berührender Film, der tiefe Einblicke in die Arbeit in und mit der Natur gewährt, der den Zyklus von Leben und Tod allgegenwärtig spürbar macht und die Zeit in all ihren Dimensionen erfahrbar werden lässt: bei der Saat und Ernte einer Kartoffeln, beim Aufziehen und Schlachten eines Tiers, beim Pflanzen und Fällen eines Baums - Leben und Arbeit in Abhängigkeit vom Rhythmus der Natur.