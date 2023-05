Denn viele Menschen, die an schweren chronischen Erkrankungen leiden, müssen sich früher oder später mit den Nebenwirkungen ihrer Medikamente auseinandersetzen. So auch Yasmin C. Rams und ihr Vater, bei dem Parkinson diagnostiziert wurde.



In ihrem sehr persönlichen Dokumentarfilmdebüt begibt sich Yasmin C. Rams auf eine filmische Reise, die zu Anfang ein neugieriger Selbstversuch ist, der Risiken, Rückschläge und Misserfolge bei der Suche nicht ausspart und im Lauf von fast vier Jahren Dreharbeiten zu Ergründungen verschiedener Ansätze der Komplementärmedizin führt.



Denn die Möglichkeiten, die alternative Behandlungsmethoden bieten und die im Film durch die persönlichen Geschichten von charismatischen Protagonistinnen und Protagonisten gezeigt werden, sind keine allgemeingültigen Handlungsanweisungen. Vielmehr sind es individuelle Erfahrungsberichte, die Mut machen und inspirieren können und die Freiheit lassen, einen eigenen Weg zu suchen.



"Heil dich doch selbst" erzählt ebenso unaufgeregt wie berührend von starken Menschen, die sich nicht über eine Krankheit wie Epilepsie, Parkinson, Multiple Sklerose oder Krebs definieren, sondern über ihre innere Kraft, die sie aus sich selbst heraus entwickeln.



Yasmin C. Rams, Jahrgang 1986, ist Filmproduzentin und Regisseurin und lebt in Deutschland und den USA. Sie begann als Assistentin an der "Yangon Film School" in Myanmar und gründete 2011 ihre erste Produktionsfirma. "Heil dich doch selbst" ist ihr erster langer Dokumentarfilm als Regisseurin. 2022 wurde er auf zahlreichen internationalen Filmfestivals gezeigt und lief erfolgreich im Kino.