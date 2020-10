Happy - Mein Vater, die Thaifrau und ich

"Meine Liebe, mir geht es gut hier, ich esse Pad Thai und trinke Chang Bier. Und ich habe eine Frau kennengelernt, die jünger ist als du. Liebe Grüße, Papa." Als Regisseurin Carolin Genreith diese Postkarte von ihrem Vater aus Thailand erhält, kann sie sich wenig über sein Glück freuen. Die Reisen ihres Vaters und seine wesentlich jüngere Freundin sind ihr vor allem eines: peinlich. Als geschiedener Familienvater im fortgeschrittenen Alter gehört er in ihr Heimatdorf in der Nordeifel und nicht nach Thailand in die Arme einer jungen Frau, findet Carolin. Die Beziehung ihres Vaters zu seiner thailändischen Freundin scheint jedoch ernst, denn die beiden wollen heiraten.



Anstatt sich von ihrem Vater zu distanzieren, wählte Carolin Genreith das andere Extrem und drehte einen Film, in dessen Verlauf sie ihren Vater, aber auch sich selbst, mit all ihren Fragen, Zweifeln und Vorurteilen konfrontiert. Was suchen Männer in dem Alter in Thailand? Sind diese Reisen schlicht Sextourismus?



Gemeinsam mit ihrem Vater reist Carolin zu ihrer zukünftigen Stiefmutter nach Thailand, um sie und ihre Familie kennenzulernen. Viele Fragen begleiten sie auf ihrer Reise, und fast am wichtigsten ist für sie: Wird der Vater die deutlich jüngere Thailänderin wirklich heiraten?



Carolin Genreith ist es in ihrem dritten Dokumentarfilm gelungen, großen Fragen über Glück, Liebe und Einsamkeit auf einer sehr persönlichen Ebene zu thematisieren. Sie nimmt die Zuschauer mit auf eine ebenso exotische wie erhellende Reise.