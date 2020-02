Gwendolyn Leick bei den British Masters

Quelle: ORF/Soleil Film/Serafin Spitzer

Gwendolyn Leick ist von zarter Statur, so fragil wirkt sie, als könne sie kaum einem Lufthauch standhalten. Und dann macht sie einen eleganten Ausfallschritt und schwingt ein Gewicht triumphierend in die Luft. Ein Siegerlächeln entkommt ihr dabei nicht, eine Krebserkrankung führte zu Gesichtslähmungen: "Ich weiß, ich werde nie wieder lächeln können. So ist es eben", sagt sie dazu völlig mitleidlos.



Ihr Anthropologiestudium mit dem Spezialgebiet "Babylonische Flüche" führte die gebürtige Österreicherin in den 1970er-Jahren nach London, wo sie sich dauerhaft niederließ. Im Alter von 52 Jahren betrat sie erstmals einen Sportclub für Gewichtheber. Die wachsende Leidenschaft für den Männersport gipfelte in drei Weltmeistertiteln. Allein diese außergewöhnliche Zweitkarriere neben der akademischen Laufbahn wäre eine Dokumentation wert, doch Filmemacherin Ruth Kaaserer legt Schritt für Schritt die scheinbaren Widersprüche einer faszinierenden Frau frei und lässt ihr doch ihre Geheimnisse.