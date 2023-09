Der Dokumentarfilm "Grenzland" von Andreas Voigt erzählt Geschichten vom Rand - doch aus der Mitte Europas. Es ist die Landschaft und es sind die Menschen mit spannenden und berührenden Lebensgeschichten, die im Mittelpunkt dieses "Rivermovies" stehen.



Beispielsweise eine australische Farmerfamilie, die in Polen einen Neuanfang wagt, eine junge polnische Abiturientin, die ihr Land liebt und trotzdem fortgeht. Und ein junger Syrer, der vor dem Bürgerkrieg in seinem Land geflohen ist und trotz Ressentiments und Rückschlägen seine Existenz in Deutschland aufbaut.



Es gibt auch die Sesshaften auf beiden Seiten der Flüsse. Dabei sind im Grunde alle dort Zugereiste oder Umgesiedelte. In poetischen Bildern beschreibt der Film das Zusammensein von Menschen und ihrer Landschaft, vermittelt intensive und optimistische Einblicke in diese Grenzland-Biografien.