Dem Karrieresprung zum Trotz blieb Irene Staub stets eine Seiltänzerin zwischen den verschiedenen Welten und jagte ihren Träumen nach. So versuchte sie, auch als Sängerin der legendären Zürcher Undergroundband "Dressed Up Animals" durchzustarten.



Zuletzt forderte das Leben auf der Überholspur aber seinen Tribut: Aufgerieben zwischen Erfolg, Freiheitsdrang und Selbstzerstörung starb Lady Shiva viel zu jung unter nicht restlos geklärten Umständen bei einem Motorradunfall in Thailand.



Mit teilweise unveröffentlichtem Archivmaterial und prominenten Weggefährten entführt Gabriel Baurs Dokumentarfilm "Glow" in eine pulsierende Epoche der schier unbegrenzten Möglichkeiten, die bis heute Sehnsucht weckt und in der für Menschen wie Lady Shiva nur der Himmel als Grenze zu existieren schien.



"Glow" handelt von der Odyssee einer Rebellin auf der Suche nach Freiheit und Identität, von einer bewegenden Freundschaft und Liebe.