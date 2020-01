Das Magazin "Der Spiegel" sieht in "Generation Wealth" ein Sinnbild unserer Zeit: Der Film sei wie ein Autounfall, "man muss hingucken, ob man will, oder nicht." Spätestens mit Donald Trump, erklärt Greenfield im Interview, habe sich ein Kulturwandel manifestiert: "In gewisser Weise hat er bestätigt, was ich die beiden Jahrzehnte zuvor in der Kultur dokumentiert habe. Er ist im Grunde die Apotheose der 'Generation Wealth' und ein Ausdruck dieser Werte."