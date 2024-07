Erica Jong - Breaking The Wall

"Bevor man berühmt ist, denkt man, Ruhm sei ein Allerheilmittel. Wenn es dann eintritt, ist es erschreckend": Erica Jong ist 31 Jahre alt, als "Angst vorm Fliegen" erscheint. Das Buch verkauft sich weltweit 18 Millionen Mal und gilt bis heute als Klassiker weiblicher erotischer Literatur. Es ist das eine Werk, das all ihre anderen Bücher überragt.



Der Schweizer Filmemacher Kaspar Kasics trifft Erica Jong in New York, wo sie geboren wurde und heute wieder lebt. Doch sie ist von seinem Vorhaben, einen Film über sie zu drehen, erst einmal nicht begeistert. Ihre Kunst liege im Schreiben, im Erzählen, in den Worten, in der Sprache, meint sie.



Außerdem musste Erica Jong die Erfahrung machen, dass Berühmtheit eine Kehrseite hat - vor allem, als ihr Buch immer mehr in die Schmuddelecke der Pornografie geschoben wurde. Doch Kasics gibt nicht auf und begleitet sie mit der Kamera im Großstadtleben New Yorks, bei Treffen mit ihrer Schwester, beim Schreiben im Sommerhaus. Er entdeckt eine Schriftstellerin, die sich zeitlebens treu geblieben ist.



Die Frage der Gleichberechtigung und der weiblichen Selbstbestimmung zieht sich durch alle ihre Romane und bis heute durch ihre Gedanken. Dabei hat sie ihren Humor und ihre Fantasie nicht verloren und scheut weder Öffentlichkeit noch persönliche Nähe.