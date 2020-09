Die hoffnungsvolle Karriere des Boxtalents Charly Graf endet in Kriminalität und Haft. In der Justizvollzugsanstalt Stammheim lernt er als Mitinsassen den RAF-Terroristen Peter-Jürgen Boock kennen. Zwischen den beiden unterschiedlichen Männern entwickelt sich eine Freundschaft, die Grafs Leben entscheidend verändert.



Er beginnt nicht nur, sich für Literatur zu interessieren, sondern versucht, an seine Laufbahn als Boxer anzuknüpfen. Gegen Gesetze und Vorurteile gelingt es ihm zum ersten und einzigen Mal in der deutschen Justizgeschichte, sich als Häftling bei einem offiziellen Boxwettkampf anzumelden und die Meisterschaft zu gewinnen. Allerdings verliert der als "Cassius Clay vom Waldhof" gefeierte Sportler nur wenige Monate später aufgrund einer heftig umstrittenen Entscheidung, die heute allgemein als Fehlurteil gilt, seinen Titel. Doch am Ende dieses außergewöhnlichen Lebens wird Charly Graf doch noch Gerechtigkeit widerfahren - von einer Seite, von der er es nie erwartet hätte.



In seinem Dokumentarfilm "Ein deutscher Boxer" folgt Eric Friedler ("Aghet - Ein Völkermord", "Der Sturz - Honeckers Ende") einer deutschen Ausnahmebiografie. Zu den fesselnden Zeitzeugen, die Autor und Regisseur Eric Friedler Auskunft geben, gehören unter anderen Trainerlegende und Muhammad-Ali-Coach Angelo Dundee in seinem letzten Interview, Liedermacher Konstantin Wecker, der renommierte Box-Manager Jean-Marcel Nartz, Box-Promoter Eberhard "Ebby" Thust, Boxstallgründer Wilfried Sauerland, der Ex-RAF-Angehörige Peter-Jürgen Boock und natürlich Charly Graf selbst - sowie viele andere Persönlichkeiten des internationalen Boxsports und der deutschen Justizbehörden.