Dragon Women - Topmanagerinnen in der Finanzwelt

In Europa und Asien, in ihren eleganten Büros, zu Hause und in ihrer Freizeit gefilmt, schildern die fünf Topmanagerinnen, welche Überlebensmechanismen sie angewendet haben, um nach oben zu kommen.



Dank ihres Hausmannes ist es Alison gelungen, eine Familie zu gründen, während sie in London die Karriereleiter im Finanzwesen erklommen hat - auch wenn dies zu Lasten der Zeit ging, die sie mit ihren Kindern verbringen konnte.



In Paris unterstützt Laetitia junge, talentierte Frauen in der Branche und veranstaltet feministische Treffen, kann aber trotzdem nicht richtig zu ihrem eigenen Streben nach "Macht" stehen.



Die Perfektionistin Martina in Frankfurt hat den makellosen beruflichen Werdegang, den sie sich erträumt hat. Aber auf dem Weg dorthin musste sie ihren Wunsch nach einer Familie begraben.



In Singapur kontrolliert Adeline sowohl Arbeitsplatz als auch Familie mit eiserner Hand, während Ehemann und Kinder eigene Schwächen ohne Angst zeigen.



Die junge Jennifer in Hongkong steht noch recht weit unten auf der Erfolgsleiter, aber sie fragt sich bereits, wer sie wirklich sein will und ob es sich lohnt, ein "normales Leben" für den perfekten Job ganz oben aufzugeben.



Der Dokumentarfilm von Frédérique de Montblanc reflektiert über die Gleichstellung der Geschlechter zu Hause und im Beruf und stellt darüber hinaus auch die Frage, was Erfolg an sich definiert.