Die Verlobten

Batool und Bassam sind ein aufstrebendes Schauspielerpaar, das darum kämpft, die Gleichberechtigung in ihrer Beziehung zu leben. Das lange Warten auf eine gemeinsame Wohnung und der Druck ihrer Familien machen dies jedoch nicht leicht.



Marize und Ramy sind Christen mit privilegiertem Hintergrund. Ihr Traum ist eine gleichgestellte und selbstbestimmte Ehe. Sie wollen ihre Familienplanung selbst in die Hand nehmen, während sie andererseits den von der Religion auferlegten Traditionen folgen. Sie repräsentieren eine Jugend, die sowohl von der westlichen Welt als auch von traditionellen Werten beeinflusst ist.



Randa und Abdelrahman haben einen traditionellen muslimischen Hintergrund. Trotzdem wünschen sie sich mehr Freiheiten in ihrem täglichen Leben. Randas Vorstellung von der Gleichstellung der Geschlechter kollidiert dabei oft mit den Überzeugungen der ägyptischen Gesellschaft.