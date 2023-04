Die letzten Reporter

Werner Hülsmann nennt sich selbst zwinkernd den "Baby Schimmerlos von Osnabrück". Alles, was ein bisschen Rang und Namen hat oder zu Besuch ist, findet Werners Aufmerksamkeit. Seit 30 Jahren schreibt er "Werners Cocktail", eine wöchentliche Kolumne, wer was mit wem wo gemacht hat. Der studierte Geisteswissenschaftler hat sich eine Nische gesucht, er berichtet aus dem gelben Bereich über leichte Themen, verschwurbelt, voller Ironie. Hülsmann ist der letzte Kulturredakteur der "Osnabrücker Nachrichten", einem Anzeigenblatt, das jede Woche 100.000-fach kostenlos in den Briefkästen liegt.



Wenn Anna Petersen im Rock mit Block und blonder Mähne über den Acker stakt, nimmt nicht jeder Bauer sie sofort ernst. Doch Anna kennt sich aus. Anna ist ein Landkind. In Bienenbüttel geboren, schrieb sie über den Bienenbütteler Bürgerbus ihre Bachelorarbeit, berichtet aus Bienenbüttel für die "Landeszeitung für die Lüneburg Heide". Die 25-Jährige zieht es nicht in die Stadt, ihr Ort ist die Provinz. Anna Petersen ist ein Schreibtalent, ihre Reportagen rühren an, werden ausgezeichnet. Die Journalistin glaubt fest an die Lokalzeitung, weil sie näher an der Leserschaft dran ist als jedes andere Medium. Auch in Zukunft. Und sei es online.



Ein Vierteljahrhundert arbeitet Thomas Willmann als Sportreporter für die "Schweriner Volkszeitung". Ihn interessiert Lokalsport, die Leidenschaft, mit der sich Menschen in ihren Vereinen für Urkunden und Pokale ertüchtigen. Seine Hauptarbeitszeit ist das Wochenende. Thomas Willmann, der sich "Tom" nennt, ist der von der "SVZ". Tom kennt jeden - und alle kennen Tom. Doch die Zeiten ändern sich, der Verlag baut um. Tom muss ab jetzt auch online berichten, "digital storytelling". Künftig soll er Videos und Posts von unterwegs absetzen auf Facebook. Tom muss umlernen und sich ein Smartphone zulegen.



Werner Hülsmann, Anna Petersen und Thomas Willmann schreiben exklusiv für die, die sich und ihre lokalen Belange im weltweiten Netz kaum finden: für ihre Leserinnen und Leser.