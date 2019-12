Die Farbe der Sehnsucht

Dabei lernt er auch Layla kennen. Jetzt, mit 40 Jahren, will sie in Katar endlich leben. Sie will ihre Kleider wegwerfen, will fühlen, riechen, berühren, ihre Haare im Wind wehen und sich einen roten Schmetterling tätowieren lassen. Als muslimische Frau in einer schillernden, surrealen Stadt zwischen Wüste und Meer.



Dona Mingas, 50, lebt in Cova da Moura, einem Einwandererviertel in Lissabon. Mit 19 hat sie die Kapverden verlassen. Ihre zwei Töchter, die jüngste gerade mal neun Monate alt, blieben zurück. Dona Mingas ist zufrieden, aber insgeheim will sie eines Tages zurück.



Anders Tazy, der junge Graffiti-Sprayer, ist im Viertel, das er liebevoll "Ghetto" nennt, geboren. Sein Viertel, sein Leben. Er will nicht zurück, obwohl er als "Black" in Portugal kaum akzeptiert wird. Und das Ghetto ist ein schwieriger Ort.



Ganz anders Julius. Julius will unbedingt raus, raus in die Welt. Der frisch gebackene Abiturient aus München sehnt sich nach einem richtigen Abenteuer. Ihm fällt es schwer, sich mit der deutschen Gesellschaft zu identifizieren. In der Musik bringt er seine Gefühle und Gedanken zum Ausdruck. Wie auch andere Abiturienten stellt sich Julius viele Fragen: "Wohin geht die Reise? Was stelle ich mit meinem Leben an?"



"Ich gehöre dem Ozean", sagt Alfredo, ein kubanischer Taucher und Kameramann, der in Mexiko gestrandet ist. Er liebt das Meer, seine Bewohner und die Verbundenheit, die er in der stillen Weite unter Wasser empfindet. Und er liebt die Frauen. Nach einer jahrelangen unglücklichen Liebe hat er sich nun unsterblich in Lisa verliebt - ein tiefes Gefühl voller Sehnsucht.



Ganz anders: die Sehnsucht nach dem Tod, die zum Selbstmord führen kann. Der pensionierte japanische Polizist Shige-San hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen davon abzuhalten, sich einfach von den Klippen ins Meer zu stürzen, wenn ihre Sehnsucht nach dem Nichts sie überwältigt. Er will nicht Zuschauer sein, wenn sich für sie der Abgrund verführerisch öffnet und sie ihre Sehnsucht in den Tod treibt.