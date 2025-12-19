Film
Der Trump-Einflüsterer — Der republikanische Königsmacher Roger Stone
Drei Jahre lang, bis zum Ende von Donald Trumps erster Amtszeit, begleitet der Dokumentarfilm den republikanischen Strippenzieher und Politikberater Roger Stone in seinem Alltag. Ohne Stone, der ein großes Tattoo von Richard Nixon auf dem Rücken trägt, wäre Trump wohl nie im Weißen Haus gelandet. Der Film zeigt den Politikstrategen Zigarre rauchend und Martini trinkend, wie er nach seiner Verhaftung für seine Freiheit kämpft.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 19.01.2026
- 22:25 - 00:00 Uhr
Er ist auf politischen Veranstaltungen, im Gespräch mit den "Proud Boys" und nach Trumps Wahlniederlage beim Entwerfen der "Stop the Steal"-Kampagne dabei, die schließlich zum Sturm auf das Kapitol führt: ein packendes, erschütterndes Dokument von Machtmissbrauch und Propaganda, aber auch die selbstkritische Reflexion eines Filmemachers, der für den einmaligen Zugang zu Trumps Ideologen in Abhängigkeit von Stone gerät und dafür fast mit seinem Leben bezahlt, als er während der Produktion einen Herzinfarkt erleidet.
Redaktionshinweis: "Der Trump-Einflüsterer - Der republikanische Königsmacher Roger Stone" ist der erste einer Reihe von Programmbeiträgen, die 3sat anlässlich des ersten Jahrestags der Amtseinführung von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA am 20. Januar sendet. Der letzte Beitrag ist am Sonntag, 25. Januar, um 19.10 Uhr "Trumps erfundener Genozid – Wie der US-Präsident Südafrikas Gewaltproblem verzerrt".