Der Trump-Einflüsterer — Der republikanische Königsmacher Roger Stone

Er ist auf politischen Veranstaltungen, im Gespräch mit den "Proud Boys" und nach Trumps Wahlniederlage beim Entwerfen der "Stop the Steal"-Kampagne dabei, die schließlich zum Sturm auf das Kapitol führt: ein packendes, erschütterndes Dokument von Machtmissbrauch und Propaganda, aber auch die selbstkritische Reflexion eines Filmemachers, der für den einmaligen Zugang zu Trumps Ideologen in Abhängigkeit von Stone gerät und dafür fast mit seinem Leben bezahlt, als er während der Produktion einen Herzinfarkt erleidet.