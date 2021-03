Der Schimpansen-Komplex

Der Schimpanse Mojo wurde als Hausaffe im Käfig gehalten und isst am liebsten Spaghetti. Mojo leidet unter schweren Depressionen und gerät in Panik, sobald sich ein Artgenosse nähert. In einer Resozialisierungsstation werden verhaltensgestörte Schimpansen wie Mojo behandelt. Der niederländische Filmemacher Marc Schmidt begleitet Tierpfleger und Tierpsychologen bei ihrem Bemühen, den Primaten wieder tieradäquates Verhalten beizubringen.