Das Kombinat - Kann Wirtschaft auch solidarisch?

"Mich fasziniert, dass die beiden Gründer von einem anderen Wirtschaftsmodell sprechen. Aus Unternehmersicht werden Waren produziert, um damit Profit zu erwirtschaften. Wir Konsumenten bezahlen dann für eine bestimmte Ware einen bestimmten Geldwert. Dieses Prinzip haben wir so verinnerlicht, dass wir es selten hinterfragen.



Dem Kartoffelkombinat dagegen geht es darum, den Warencharakter in Frage zu stellen. Das Gemüse wird nicht produziert, um auf dem Markt verkauft zu werden, sondern weil die Mitglieder ökologisch und fair produziertes Gemüse wollen. Die Mitglieder schließen sich zusammen, um dieses gemeinschaftlich zu produzieren. Die einzelne Möhre verliert so ihren Preis.



Wie bei vielen idealistischen Projekten läuft es in den ersten Jahren nur durch einen hohen persönlichen Einsatz. Man könnte auch sagen: Selbstausbeutung. Dabei sind gute Arbeitsbedingungen von Anfang an ein Hauptanliegen. Aber wie stellt man die sicher in einer Branche, die auf niedrigste Löhne und Saisonarbeiter setzt? Große Herausforderungen und viele Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen.



Der Film zeigt diese Herausforderungen, die exemplarisch sind für viele idealistische Projekte. Oft fehlt es ihnen an Ressourcen und Erfahrungen, die mannigfaltigen Probleme anzugehen. Wie Maya Göpel im Film so schön sagt, geht es jetzt darum, Strukturen zu schaffen, die es anderen einfacher machen als den Pionierprojekten.



Denn in der genossenschaftlich organisierten solidarischen Landwirtschaft steckt eine große und auch notwendige Idee: die Idee einer Gesellschaft, deren Grundprinzipien nicht an einer profitorientierten Produktion ausgerichtet sind, sondern an den Bedürfnissen der Menschen und am gemeinschaftlichen Eigentum."



Moritz Springer, geboren 1979, träumte früh von einem anderen Leben und lebt inzwischen mit Freunden und Familie auf dem eigenen Hof in der Nähe von Berlin. Nach diversen Erfahrungen auf Spielfilmsets und eigenen kurzen Projekten realisierte er 2014 mit "Journey to Jah" sein Dokumentarfilmdebüt, das unter anderem den Publikumspreis auf dem Züricher Filmfest und den Preis der DEFA-Stiftung beim "Filmfestival Max Ophüls Preis" gewann. Sein zweiter Dokumentarfilm "Projekt A" lief mit mehr als 25.000 Zuschauern erfolgreich in den deutschen Kinos. Sein dritter Film "Mein Opa, Karin & Ich" feierte 2020 seine Premiere auf dem "DOK.fest München".