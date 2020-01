Das chinesische Rezept

Ingenieur Xiaohui Zhou baut Stereoanlagen "besser als das Original". Die Baupläne findet er im Internet, die Highend-Komponenten auf Abfalldeponien, die Kunden via Webshop. Auch Ruilin Wang, ein Unternehmer der ersten Stunde, kopiert nach chinesischem Rezept. Er entwickelt Maschinen weiter und arbeitet mit einem Schweizer Partner zusammen, der es vorzog, zu fusionieren, statt um Patente zu prozessieren. Der Drohnen-Tüftler Chuan Angelo Yu und sein Team haben große Träume: Sie möchten in die Weltgemeinschaft der High-Tech-Pioniere aufgenommen werden und suchen ihr Glück in Kalifornien.



China ist ein Wirtschaftsgigant und ein begehrter Absatzmarkt, mit einer Wirtschaft, die kopiert, was überall auf der Welt entwickelt wird, die den Westen immer mehr auch mit technisch anspruchsvollen Konsumgütern und Bestandteilen von Markenartikeln versorgt, und die - dank massiver Exportüberschüsse in Amerika, Europa und Afrika - Dienstleistungs- und Industriekonzerne sowie riesige Rohstoff- und Landwirtschaftsgebiete aufkauft. Doch wie funktioniert die wirtschaftliche und produktive Entwicklung im Alltag? Und was steckt hinter dem Vorwurf des Kopierens?