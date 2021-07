Alles begann 1996, als der bekannte Musiker und Komponist Ry Cooder nach Havanna reiste, um dort mit kubanischen Musikern eine Platte aufzunehmen. Er suchte und fand für sein Projekt "Buena Vista Social Club" einige der legendären Soneros der 1930er-, 1940er- und 1950er-Jahre. Unter ihnen Idole wie Compay Segundo und Rubén González. Von der weltweiten Euphorie, die nach der Veröffentlichung des gleichnamigen Albums ausbrach, ließ sich auch Filmemacher Wim Wenders anstecken.



Er begleitete seinen langjährigen Freund Ry Cooder mit einem kleinen Filmteam zu Aufnahme-Sessions nach Havanna und tauchte ein in die Welt der kubanischen Son-Musik. Über mehrere Monate hinweg beobachtete er die Musiker mit der Kamera in ihren Häusern auf Kuba, mit ihren Freunden und Familien und während der einzigen Konzerte, die der "Buena Vista Social Club" in seiner Gesamtformation jemals gegeben hat: im April 1998 in Amsterdam und im Juli 1998 in New York.



Ihr Titelsong "Buena Vista Social Club" avancierte nach der Kinopremiere des Films im Jahr 1999 zum Überraschungshit internationaler Charts, das gleichnamige Album wurde mit dem Grammy ausgezeichnet. Wim Wenders' Musik- und Dokumentarfilm erhielt unter vielen anderen Auszeichnungen den Europäischen Filmpreis, den Deutschen Filmpreis in Gold, die Goldene Kamera und den Großen Filmpreis von Brasilien.



Weitere viel beachtete Dokumentarfilme von Wim Wenders sind "Pina" (2011) und "Das Salz der Erde" (2014) über den Fotografen Juliano Ribeiro Salgado.