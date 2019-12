Bis ans Ende der Träume

Nach der Geburt der Tochter lassen sich die international bekannte Reisejournalistin und Zeichnerin und der Fotograf im waadtländischen Romainmôtier nieder. Während Katherina ihre ganze Energie in die Restauration des eindrücklichen Hauses steckt, hält es Freddy im abgelegenen Romainmôtier bald nicht mehr aus. Das baufällige Haus verschlingt jeden Rappen, den sie verdienen. Freddy hadert damit. Er verkraftet es nicht, Katherina an das Haus zu verlieren. Nach einem schweren Konflikt kommt es zum Bruch. Freddy verlässt Katharina und will an der Südküste Englands ein neues Leben beginnen – doch die Liebe der beiden flammt wieder auf.



Der Autor und Regisseur Wilfried Meichtry besuchte Katharina von Arx vom Frühling 2011 bis zu ihrem Tod im Oktober 2013 mehrmals in Romainmôtier und führte längere Gespräche mit ihr. Katharina von Arx zeigte ihm ihr eindrückliches Haus und erzählte von ihren abenteuerlichen Reisen, von ihrer Passion für das Priorhaus und ihrer großen Liebe Freddy Drilhon.



Die mehrfache Schweizer-Filmpreis-Gewinnerin Sabine Timoteo und der in Belgien lebende Schweizer Schauspieler Christophe Sermet geben in dieser Doku-Fiktion Katharina von Arx und Freddy Drilhon neue Gestalt.