Auslegung der Wirklichkeit - Georg Stefan Troller

In sehr persönlicher Atmosphäre wird der Jahrhundert-Journalist von der Schauspielerin und Filmemacherin Ruth Rieser befragt. Von seiner Pariser Wohnung aus begeben sich beide auf eine spannende und erhellende Lebensreise.



Verlust der österreichischen Heimat, Flucht und seine Zeit als US-Soldat in Deutschland hatten das Schaffen Georg Stefan Trollers stets grundiert. In seinen "Personenbeschreibungen" und "Pariser Journalen" perfektionierte er über die Jahre seinen persönlichen Stil, wurde zum Meister der Subjektive - versuchte er doch stets, über eine tiefe innere Verbindung zu den Befragten an den "Kern der Sache" heranzukommen.



Die Regisseurin Ruth Rieser taucht in Leben und Werk des legendären Dokumentaristen ein und verknüpft Ausschnitte aus seinen Filmen mit seiner eigenen klugen Selbstanalyse. Eine Hommage, aber auch ein Zeitdokument.



Ruth Rieser wurde in Klagenfurt geboren und arbeitet als Schauspielerin, Produzentin, Filmemacherin und Drehbuchautorin in Wien.