American Dream Stories

Ein Farmhaus - der Traum vom Eigenheim sieht auch anders aus!

Quelle: ORF/Filmgut Thomas Zeller

Diese Widersprüchlichkeit kommt in den Interviews zutage. So herrscht zum einen die Überzeugung vor, im besten Land der Welt zu leben, wie es David, ein Mann im Pensionsalter formuliert: "Hier in den Staaten zu leben ist einfach das Beste. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht, nichts Schlimmes, niemals. Es ist ein großartiger Ort. Tun, was man tun will, das ist genau meins. Das ist der amerikanische Traum." Dass die Besten der Welt hier leben, davon zeigt sich auch Roberta überzeugt, und das mache die Amerikaner zu dem, was sie heute sind. Unterstützt wird diese Ansicht nicht zuletzt von einer aus China zugewanderten jungen Frau, indem sie meint, die Welt brauche einen Weltführer wie die USA, weil nur dieser in der Lage wäre, die Verantwortung für die großen Fragen der Menschheit zu tragen, und die damit verbundenen Herausforderungen zu lösen.



Gleichzeitig ist seit Beginn der Finanz- und Bankenkrise 2008 das Einkommen der jüngeren Bevölkerung in fast allen Branchen gesunken, während die Preise für Bildung, Wohnen und Krankenversicherung kontinuierlich gestiegen sind. Nüchtern und resigniert zeigt sich der 30-jährige Carl und beantwortet die Frage nach dem amerikanischen Traum folgendermaßen: "Heute ist vom amerikanischen Traum nur geblieben, dass man versucht zu überleben." Der Mindestlohn reiche oft nicht aus, um sich eine Wohnung mieten zu können: "Wenn du im Bundesstaat New York nur den Mindestlohn verdienst, müsstest du mehr als 60 Stunden pro Woche arbeiten, um ein Apartment mieten zu können. Da sind kein Essen, Auto oder Treibstoff, um zur Arbeit zu kommen, mitgerechnet", erzählt Carl weiter. Schicksalsgeplagt ist auch der Vater von Darren: Obwohl er sein gesamtes Arbeitsleben lang in das Versicherungssystem einbezahlt hat, ist er im Alter verarmt und obdachlos - seine Krankheit und die damit verbundenen hohen Selbstbehalte haben ihn in die Armut getrieben.