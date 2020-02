Im Wechselspiel von dokumentarischer Beobachtung des Alltagsgeschehens und ästhetischer Überhöhung der vorgefundenen Wirklichkeit verdichtet "A Song of an unknown Actress" individuell unterschiedliche Lebensläufe zu einer kollektiven Erfahrung der Traumfabrik als Sehnsuchtsort, an dem für jede(n) alles möglich scheint, und als einem ausbeuterischen, zumeist von Männern dominierten System, in dem nur ein einziger Augenblick über Erfolg und Scheitern entscheiden kann.