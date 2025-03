Zimmer 202 - Peter Bichsel in Paris

"Zur Stadt Paris" heisst eines von Peter Bichsels späteren Büchern. Auch sonst taucht die französische Hauptstadt häufig in seinem Werk auf. Allerdings war Bichsel selbst nie in Paris, und das mit Bedacht: Sehnsüchte soll man sich erhalten und nicht entwerten, hat er beschlossen. Jetzt aber wagt sich Bichsel in die französische Metropole. Oder besser gesagt: ins Hotel de l'Est im gleichnamigen Bahnhof. Dort quartiert er sich sechs Tage lang in Zimmer 202 ein - ohne die Stadt zu betreten freilich: Es handelt sich um ein Experiment rund um Vorstellung und Realität.