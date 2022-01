Die Kunstwerke der Churer Ausstellung sind: zwei Pianos aus dem Flügelfriedhof, die für Papa und Mama stehen, ein unendlich langer Gang und der Schatten eines Silberrückens namens "ZillaGorilla".



Dazu stellt Schumacher Fragen wie: Welche Rolle spielen Erinnerungen und Autobiografisches in Zillas Arbeit? Wie werden diese in den Kunstwerken transformiert? Was hat es mit der Doppelgänger-Figur "Zilla" auf sich, die in ihren Zeichnungen und Videos immer wieder auftaucht? Und welche Rolle spielt das Frausein für sie als Künstlerin - oder eben nicht? Und nicht zuletzt: Was heißt es, Kunst zu produzieren in Zeiten von Corona?



Der Dokumentarfilm "Zilla - Heute heiß ich Zilla" zeichnet ein sehr gegenwärtiges Bild davon, was es heißt, heute Künstlerin zu sein - jenseits aller romantischen Künstlerklischees.