Charly Hübner hat mit der Band, mit Freunden, mit Gorkows Eltern und ehemaligen Lehrern gesprochen und Videomaterial aus der Vergangenheit gesichtet. Entstanden ist der Dokumentarfilm "Wildes Herz", ein Film über einen jungen engagierten Antifaschisten aus dem äußersten Nordosten der Republik, der gemeinsam mit seinen Bandkollegen in Songs und mit Aktionen zeigt, wie Widerstand gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus jeden Tag aufs Neue gelebt werden kann.



"Wildes Herz" zeigt außerdem den Konflikt zwischen dem Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern - Feine Sahne Fischfilet wurde bereits im Verfassungsschutzbericht des Bundeslandes als staatsfeindlich eingestuft - und dem Menschen Monchi. Denn neben dem linksradikalen Antifaschisten kann man in Monchi auch einen humanistischen, lebensfrohen, aber zeitkritischen Geist erkennen, der sich Zeit seines Lebens mit der Propaganda und Lebenskultur neonazistischer Gruppen und Parteien auseinandersetzen musste - einfach weil sie den Lebensalltag im Osten Mecklenburg-Vorpommerns prägend bestimmen.



Natürlich geht es in "Wildes Herz" auch um Musik. Um Monchis steten kreativen Austausch mit seinen Band-Kollegen. Außerdem um Monchi und seine Familie, die ihm in seinem Leben immer Rückhalt geboten hat. Es geht um seine Wut auf die Ungerechtigkeit, auf die Intoleranz und die Ausgrenzung von Andersdenkenden, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Und schließlich geht es auch um das Meer, für Monchi Symbol seiner Heimatverbundenheit. Wasser, Wellen, alles in Bewegung, alles korrespondiert und kommuniziert und lebt miteinander - demokratisch sozusagen: Diese Vision ist Monchis innerer Wegweiser.



Im Verlauf des Films wird klar, dass Monchi im Herzen ein zutiefst demokratisch denkender Mensch ist, ein Freund des Miteinanders und des Gemeinsinns. Gleichzeitig zeigt der Film auch seine radikalen Seiten im Kampf gegen den Faschismus, den er nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten führt. Am Ende steht Monchi als Beispiel da - als ein Mensch, der den bürgerlichen Schutzraum verlassen hat, um Haltung zu zeigen. Der sich für eine freie und tolerante Welt engagiert und bereit ist, dafür zu kämpfen.