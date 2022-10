Uncomfortably Comfortable

Ein Leben im Auto

Quelle: ORF/sixpackfilm/Maria Petschnig.

"Alone in Motion. Living in A Jeep." Marcs Stimme navigiert aus dem Off. Er teilt Beobachtungen, prosaische Momente und Fragmente von Erinnerung und Traumata. Allein in Bewegung. Was sind die Bedingungen von Einsamkeit? Routinen und Brüche - Rituale im Fitnesscenter, im Waschsalon, Autoreparaturen, ein kurzer Krankenhausaufenthalt. Vereinzelt blitzen Bilder von Zugehörigkeit und Vergangenheiten abseits des Alltäglichen auf. Es artikuliert sich Sehnsucht - nach Verbindung, nach Teilhabe, nach Bewegung. Nach Leben. Klar, ruhig und angespannt, inmitten einer lauten, schnellen Stadt. Was sichtbar wird, bleibt eine Frage der Exposition, ein ständiger Ausverhandlungsprozess.



Textnachrichten oder analoge Äquivalente am Fahrradlenker, Verabredungen in der Bibliothek, gemeinsame Fahrten durch die Stadtlandschaft, der Film wird getragen von Beziehung. Ein experimentelles und poetisches Portrait, das Anteil an einer autonomen Zeitlichkeit ermöglicht und seinem Protagonisten die präzise Regulation von Nähe und Distanz erlaubt. (Djamila Grandits, CineCollective)