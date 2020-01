The Chinese Lives of Uli Sigg

Uli Sigg gründete Ende der 1970er-Jahre das erste Joint Venture eines westlichen Industriekonzerns mit einem chinesischen Staatsbetrieb. Er gilt als großer Kenner Chinas, hat er doch viele Jahre seines Lebens in diesem Land verbracht. Erst als Unternehmer, danach als Schweizer Botschafter. In den 1980er-Jahren erwachte sein Interesse für zeitgenössische Kunst, deren Entwicklung er bis heute begleitet.



Zahlreiche Gegenwartskünstler vertrauten ihm seine Werke an, um sie vor der willkürlichen Zerstörung der Autoritäten zu schützen. Nun übergibt Sigg einen großen Teil seiner Sammlung dem Museum M+ in Hongkong.