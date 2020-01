Die Streif - eine wahrhafte Höllenstrecke!

Quelle: ORF/www.austrianfilm.at/Kitzbüheler Skiclub/Herby Meseritsch

Franz Klammer und Hermann Maier, die beiden österreichischen Ski-Heroen, kommen ebenso zu Wort wie Hansi Hinterseer, ebenfalls ein Hahnenkamm-Sieger. Der Einsatz modernster Kameratechnik ermöglicht eine nie dagewesene Sichtweise auf die körperlichen Fähigkeiten und Belastungen der Abfahrtsläufer. Nicht zuletzt deshalb zählt "Streif - One Hell of A Ride" zu den erfolgreichsten österreichischen Dokumentarfilmen im Kino.



Zugleich erlaubt der Film tiefe und ehrliche Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt der Sportler, die einmal im Jahr die Gelegenheit haben, sich knapp zwei Minuten lang auf einer der größten Naturbühnen der Welt zu präsentieren - und die bereit sind, für eine gelungene Abfahrt ihre Gesundheit zu riskieren.



Es ist eine Geschichte von Einsatz und Leidenschaft. Vom Stolz am Können. Von der Lust am Risiko und vom Umgang mit der eigenen Angst. Vom Rausch der Geschwindigkeit. Und von Lektionen in Demut. Denn zu guter Letzt, da sind sich Athleten und Rennverantwortliche einig, lässt sich die Streif nur präparieren, hinabfahren, vielleicht sogar gewinnen, wenn man respektiert, dass es die Natur ist, die das Drehbuch schreibt.