Alle haben in ihrem Künstlerinnen-Leben ähnliche Erfahrungen gemacht: Sie berichten von Machotum, männlicher Ignoranz und damit verbundener Unsichtbarkeit und von sexuellen Übergriffen. Alle haben sich Zeit ihres Lebens dagegen gewehrt, als Frau über die Rolle der Mutter definiert zu werden. Alle haben gegen die patriarchalen Strukturen in Gesellschaft und Familie angekämpft. In Initiativen wie der "Aktion unabhängiger Frauen" und dem feministischen Künstlerinnennetzwerk "Intakt" fand ihre Widerständigkeit ein fruchtbares Echo.



Bestärkt vom Kollektiv ähnlich denkender Frauen, fanden die Künstlerinnen einst den Mut, ihre Überzeugungen und Wünsche an die Gesellschaft in künstlerische Arbeiten zu übersetzen. Diesen Akt der Selbstermächtigung bedenkt Christiana Perschon im Film mit einem gestalterischen Äquivalent: Von der Künstlerin Iris Dostal grundierte weiße Leinwände dienen als symbolische Plattform, als Bühne für Narration und Werk. Es entsteht ein wertschätzender Freiraum, in dem die Künstlerinnen als Kollaborateurinnen der Regisseurin eingeladen sind, sich und ihre Arbeiten zu präsentieren und zu inszenieren.



"Sie ist der andere Blick" von Christiana Perschon ist ein Film aus dem Festivalprogramm der "Duisburger Filmwoche" von 2019.