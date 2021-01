Shattered - Reise in eine stille Vergangenheit

Zur Zeit der Machtergreifung Hitlers, 1933 leben in Deutschland etwa 525.000 Juden. Das entspricht etwa einem Prozent der Gesamtbevölkerung. Am 1. April 1933 rufen die Nazis zum Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte auf, und auch Appelrath-Cüpper ist davon schwer betroffen. In Aachen, so wie in ganz Deutschland werden Schaufenster jüdischer Geschäfte zerstört und geplündert. In der Folge emigrieren seitdem jährlich zwischen 20.000 und 40.000 jüdische Bürger*innen ins Ausland. Die lebensbedrohliche Lage wird jedoch vielen erst nach der „Pogromnacht“ des 9./10. Nov. 1938 bewusst, und es setzt eine regelrechte Massenflucht ein: 78.000 emigrieren im Jahr 1939. Insgesamt gelingt aber nur der Hälfte der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden die Ausreise. Denn ab Oktober 1941 macht ein Auswanderungsverbot die Flucht nahezu unmöglich. Von den ca. 206.000 österreichischen Juden fliehen nach dem „Anschluss“ an Nazideutschland im März 1938 rund 130.000 innerhalb weniger Monate.