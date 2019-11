Das Ideal ist eine nachvollziehbare Konstruktionsweise - ein Anspruch, den der Dokumentarist Harun Farocki (1944-2014) auch an seinen Film "Sauerbruch Hutton Architekten" stellt. Farocki studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin und war in den 1970er und 1980er Jahren Redakteur und Autor der Zeitschrift "Filmkritik". In seinen vielfach ausgezeichneten Filmen machte er mit den Mitteln des "Direct Cinema" und des Essayfilms die Zusammenhänge zwischen Technik, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einsichtig.