Rex Gildo - Der letzte Tanz

Nach Fred Miekleys Tod bekam Gildos Karriere tiefe Risse, er wurde tablettensüchtig und hatte Alkoholprobleme. 1999 stürzte er aus dem Fenster seiner Münchner Wohnung und starb drei Tage später. Er wurde 63 Jahre alt.



Halb fiktional, halb dokumentarisch erzählt Rosa von Praunheim in seinem Film Rex Gildos Leben als die tragische Geschichte eines Unterhaltungskünstlers, der sich in der repressiven Öffentlichkeit der 1950er- und 1960er-Jahre zu einem Doppelleben gezwungen glaubte und auch später nie den Ausbruch aus seinem Versteck wagte.



In den Spielszenen brillieren Newcomer Kilian Berger als junger Rex Gildo, Kai Schumann in der Rolle als älterer Rex und Ben Becker als Fred Miekley. In den dokumentarischen Szenen erzählen unter anderen Schlagerstar Gitte Hænning und Cindy Berger von ihrer Zeit mit Rex Gildo.