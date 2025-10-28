Hauptnavigation

Film

Peter Handke in Paris

Peter Handke noch am Anfang seiner Karriere: Nach dem Erfolg von "Wunschloses ‎Unglück" lebt er mit Tochter Amina in Paris, für die er in einer altmodischen ‎Mietwohnung regelmäßig kocht.

Produktionsland und -jahr:
BRD 1975
Datum:
Verfügbar in
DE
Verfügbar bis:
bis 28.10.2025

dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Für das Kind steht er jeden Morgen früh auf und bringt es zur Schule. Die Tage sind ‎strukturiert, auch wenn Vater und Tochter sehr zurückgezogen leben. Ohne Argwohn oder ‎Arroganz steht Handke auch in Fragen zu seiner finanziellen Situation Rede und ‎Antwort.

