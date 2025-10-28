Film
Peter Handke in Paris
Peter Handke noch am Anfang seiner Karriere: Nach dem Erfolg von "Wunschloses Unglück" lebt er mit Tochter Amina in Paris, für die er in einer altmodischen Mietwohnung regelmäßig kocht.
- BRD 1975
- DE
- bis 28.10.2025
Für das Kind steht er jeden Morgen früh auf und bringt es zur Schule. Die Tage sind strukturiert, auch wenn Vater und Tochter sehr zurückgezogen leben. Ohne Argwohn oder Arroganz steht Handke auch in Fragen zu seiner finanziellen Situation Rede und Antwort.