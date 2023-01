Not me - Eine Reise zu Not Vital

Not Vital, der Künstler mit schwarzem Hut, träumt schon als Bub im kleinen Dorf Sent von fernen Ländern und Zeiten, in denen Ritter das Schloss Tarasp bewohnten. Diese Sehnsüchte führen ihn auf einen schöpferischen Weg rund um die Welt. Sein erstes Atelier bezieht er in New York, er arbeitet für den weltbekannten Maler Willem de Kooning und bewegt sich im Umfeld der legendären Gruppe um die jungen Maler Julian Schnabel und Jean-Michel Basquiat.



Ende der 1990er-Jahre schafft er, der als Kind Kamele und Sonnenuntergänge über der Wüste zeichnete, in Agadez in Niger Werke wie das "House to Watch the Sunset", das einzig dazu dient, eine möglichst unverstellte Sicht auf den überwältigenden Sonnenuntergang zu haben. Später lebt und arbeitet er auch in Peking und Patagonien, ist ständig zwischen den Kontinenten unterwegs.



Seine Werke werden an renommierten Orten wie dem Guggenheim Museum und dem MoMA in New York oder der Biennale in Venedig ausgestellt. In seiner Heimat jedoch bleibt er lange der bekannte Unbekannte. Erst 2018 ehrt ihn das Bündner Kunstmuseum mit einer umfassenden Werkschau, im Mai 2022 wird ihm der Bündner Kulturpreis verliehen.



Das Filmessay von Pascal Hofmann bleibt bis zum Ende eine durch den Autor geprägte, leicht entrückte Spurensuche nach den Sehnsüchten eines Künstlers, der aus den Bergen kam.