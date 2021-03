Neo Rauch - Gefährten und Begleiter

Was Neo Rauch auf die Leinwand bannt, bewegt sich im Bereich von Traum und ungreifbarer Wirklichkeit. Immer wieder finden sich Referenzen, die auf seine Heimat Leipzig und Aschersleben hindeuten. Aber nie wird ein Bildgeschehen konkret. In seinen Bildwelten geht es immer wieder um die Frage, wer wir sind, woher wir kommen, warum wir die sind, die wir geworden sind.



Der Film zeigt den Maler in seinem Atelier, wo er um seine Bildwelten ringt, beobachtet den kritischen Austausch mit seiner Frau, besucht Sammler in Deutschland, Italien, den USA und Korea. In langen Gesprächen öffnet sich der Künstler erstmals seit vielen Jahren der Kamera und gibt Auskunft über seinen Zugang zur Kunst, seine Welt und seine vom frühen Verlust der Eltern geprägte Vergangenheit.